NRW meldet 200 Millionen Euro an Schäden durch Dürre

Das nordrhein-westfälische Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat insgesamt 200 Millionen Euro als Summe der diesjährigen Dürreschäden an das Bundeslandwirtschaftsministerium gemeldet. Das teilte das Ressort unserer Redaktion mit. „Nordrhein-Westfalen hat als Gesamtsumme aller, bis jetzt bilanzierbaren, dürrebedingten Schäden 200 Millionen Euro an den Bund gemeldet“, sagte ein Sprecher.

Er wies darauf hin, dass die Schadenssumme zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr grob geschätzt werden könne. Die Meldung an das Bundeslandwirtschaftsministerium sei insofern auch eine grobe Schätzung. „Eine belastbarere Angabe kann es aus den Bundesländern nur im Laufe des Herbstes geben, da etliche Feldfrüchte noch gar nicht geerntet sind“, so der Sprecher.

Im Bundeslandwirtschaftsministerium wird an diesem Dienstag ermittelt, wie groß die Schäden in den einzelnen Bundesländern sind, um daraufhin die Entscheidung zu treffen, ob es sich um ein Ereignis mit „nationalem Ausmaß“ handelt. Diese Einschätzung ist für mögliche Nothilfen des Bundes für Bauern relevant. Am Mittwoch will die Bundesregierung ihre Entscheidung im Kabinett beraten und dann mitteilen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat für den Nachmittag zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Der Bauernverband hatte jüngst Nothilfen in Höhe von einer Milliarde Euro ins Gespräch gebracht. Dass es zu so einer Summe kommen wird, ist kaum vorstellbar. 2003 gab es zuletzt Hilfen des Bundes aufgrund dürrebedingter Schäden. Damals teilten sich der Bund und die eigentlich zuständigen Länder die Summe von insgesamt 80 Millionen Euro.