Eigentlich schien die Europawahl im Mai für den Christdemokraten Elmar Brok eine ausgemachte Sache. Der Mann ist ein europäisches Urgestein. Seit 1980 sitzt er im Europaparlament und ist damit sein dienstältester Abgeordneter. Gut, er ist nicht mehr einer der Jüngsten. Aber auch mit seinen 72 Jahren gilt Brok weiter als einer der einflussreichsten und am besten vernetzten Politiker in Brüssel. In seinem Adressbuch hat er die Handynummer von Präsidenten und grauen Eminenzen. „Ich bin gesund, und ich kann weiter nützlich sein“, zeigte er sich noch kurz vor Weihnachten im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt.

Und es schien ja auch alles perfekt eingestielt: Der innere Zirkel des NRW-CDU-Landesvorstandes hatte für den 72-Jährigen den vierten Platz auf der Liste des Landesverbandes vorgesehen - die ersten sieben Listenplätze der NRW-CDU gelten normalerweise als sichere Bank. Aber dann kam alles ganz anders.

Der geschäftsführende Vorstand der NRW-CDU konnte sich am späten Montagabend mit seinem Plan für die Aufstellung der 17-köpfigen Europa-Wahlliste nicht durchsetzen. Brok, der zunächst auf Platz vier der Liste gesetzt war, hatte angeboten, sich zugunsten jüngerer Kollegen freiwillig auf Platz sechs zurückstufen zu lassen. Aber damit kam eine für Brok verhängnisvolle Dynamik in das Feilschen um die Liste.

Denn nun forderte der mächtige Bezirksvorsitzende Günter Krings (Niederrhein) für den Niederrheiner Stefan Berger statt des ursprünglich vorgesehenen Listenplatzes acht ebenfalls Platz sechs ein und erhielt dafür offenbar die Rückendeckung von Ruhrgebiets-CDU-Chef Oliver Wittke. Bei der Kampfabstimmung unterlag Brok dann mit 17 zu 20 Stimmen gegen Berger, so dass Brok auf dem Listenvorschlag des CDU-Landesvorstandes nun gar nicht mehr auftaucht.

Brok schien sichtlich überrascht vom Widerstand gegen seine Kandidatur. Dabei wollen ihm etliche Mitglieder des CDU-Landesvorstandes, die namentlich nicht genannt werden möchten, im Vorfeld signalisiert haben, er sei für eine erneute Kandidatur zu alt. „Ich habe ihm klar gesagt, dass er auch mal Platz für Jüngere machen muss“, berichtete ein Landesvorstand.

In Brüssel sorgte die Nachricht aus Düsseldorf am Dienstag weit über Broks EVP-Fraktion hinaus für Wirbel. „Es ist eine schlechte Nachricht für Europa, dass die NRW-CDU Elmar Brok nicht wieder aufgestellt hat“, sagte der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold. „Trotz aller politischen Differenzen in einzelnen Fragen: Sein Ausscheiden wäre ein großer Verlust für das Europaparlament. Brok ist der europapolitische Erfahrungsschatz der CDU.“ Einige erfahrene EU-Politiker zeigten sich hinter vorgehaltener Hand davon überzeugt, dass NRW-Innenminister Herbert Reul, der zwischen 2004 und 2017 ebenfalls im Europaparlament saß, mit am Stuhl seines Parteifreundes Brok gesägt habe. Reul und Brok, die jede Rivalität immer wortreich von sich gewiesen hatten, waren als Spitzenduo der NRW-CDU in die Europawahl 2014 gezogen. Aber schon damals hatte es einen zähen Streit gegeben, wer von den beiden als Nr. 1 plakatiert werden sollte.

Brok, der gestern zunächst einmal abtauchte, behielt sich vor, am 26. Januar trotzdem noch einmal seinen Hut in den Ring zu werfen. Dann verabschiedet die Landesvertreterversammlung der NRW-CDU die Europaliste offiziell. Allerdings müsste Brok dann gegen den Vorschlag des Landesvorstandes antreten, der ihn ja nun offiziell nicht mehr vorsieht. Ganz chancenlos wäre eine Kandidatur freilich nicht, denn ohne Brok wäre der zweitgrößte CDU-Landesverband Ostwestfalen-Lippe nicht aussichtsreich auf der Kandidatenliste vertreten. Aber die Aussichten sind doch eher bescheiden.

Broks Niederlage bei der Vorstandssitzung am späten Montagabend ist auch eine Niederlage für CDU-Landeschef Armin Laschet. Er soll auf der Vorstandssitzung sichtlich verärgert gewesen sein. Mehrfach hatte er für Brok das Wort ergriffen - ohne Erfolg. Damit setzt eine inzwischen auffallend lange Reihe von Personalthemen fort, bei denen Laschet sich nicht durchgesetzt hat - sei es in seiner Rolle als NRW-Ministerpräsident, als CDU-Landeschef oder als Vizechef der Bundes-CDU.

So musste seine Umweltministerin Christina Schulze Föcking 2018 schon nach wenigen Monaten im Amt zurücktreten, unter anderem weil sie die Öffentlichkeit zu spät über den harmlosen Hintergrund einer vermuteten Hacker-Attacke informiert hatte. Zuvor musste Laschets Europa- und Medienminister Stephan Holthoff-Pförtner die Zuständigkeit für den Bereich Medien abgeben, weil er einen privaten Interessenkonflikt nicht ausreichend ausschließen konnte.

Auch bei der Wahl des Chefs der CDU-Bundestagsfraktion stand Laschet im vergangenen Jahr auf der falschen Seite. Er hatte sich für den damaligen Amtsinhaber Volker Kauder aus Baden-Württemberg ausgesprochen - durchgesetzt hatte sich dann aber Ralph Brinkhaus. Der Mann kommt übrigens aus Gütersloh, also Laschets eigenem Landesverband.

Als die Bundes-CDU im Dezember ihre neue Spitze wählte, kandidierten gleich zwei prominente CDU-Politiker aus Laschets Landesverband. Gegen die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer konnten sich aber weder Friedrich Merz noch Jens Spahn durchsetzen. Laschet hatte eine öffentliche Positionierung zugunsten von Merz oder Spahn zwar stets vermieden. Trotzdem hätte die Wahl eines dieser beiden Kandidaten auch seine Rolle in der Bundes-CDU gestärkt.

Auch dem Niederrheiner Hermann Gröhe half es wenig, dass Laschet zu seinen engsten Vertrauten zählt. 2014 unterlag Gröhe im Kampf um den mächtigen CDU-Niederrhein-Vorsitz gegen Günter Krings, obwohl Wenig später unterlag Gröhe dann auch noch beim Ringen um einen Platz im CDU-Präsidium gegen Jens Spahn. Obwohl Laschet eigens einen Beschluss des Landesvorstands herbeigeführt hatte, der Gröhe als Kandidaten mominierte.

„Personal ist nicht die Stärke von Armin Laschet“, heißt es im Umfeld des Landesvorstandes. Bei der endgültigen Verabschiedung der CDU-Europaliste auf der Landesvertreterversammlung droht Laschet jetzt eine gefährliche Zwickmühle. Am Dienstag brach er zwar noch einmal eine Lanze für Brok. Dieser gehöre „zu den profiliertesten deutschen Europapolitikern", pries Laschet. „In den absehbar schwierigen Abstimmungsprozessen rund um den Brexit und nach den Europawahlen kommt es auf Köpfe wie ihn an." Aber wenn Brok am 26. Januar tatsächlich versucht, doch noch auf die Liste zu kommen, muss Laschet sich entscheiden. Er muss sich dann entweder hinter seinen alten Weggefährten oder hinter seinen Landesvorstand stellen. Letzteres gilt inzwischen als wahrscheinlich.