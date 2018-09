später lesen Seismograph der Stimmung Neue Umfrage zu den Ängsten der Deutschen FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern







Was macht den Bundesbürgern am meisten Angst? Seit 1992 lässt die R+V-Versicherung diese Frage einmal im Jahr in einer repräsentativen Umfrage beantworten. Die jüngsten Ergebnisse der Befragung vom Juni und Juli 2018 werden heute in Berlin vorgestellt. dpa