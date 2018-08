Neukölln ist nicht überall in Deutschland

Franziska Giffey steht im Stadion der Frankfurter Eintracht, der 17-jährige Moqim neben ihr kann es kaum fassen. Nicht, dass die Familienministerin da ist, die kannte er vorher nicht. Sondern dass da jetzt die beiden Eintracht-Spieler Danny da Costa und Jan Zimmermann um die Ecke kommen, mit dem in diesem Jahr errungenen DFB-Pokal in den Händen. Moqim ist außer sich, den Pokal einmal berühren zu dürfen. Giffey zieht ein Eintracht-Trikot über ihr rotes Kleid, dabei hält sie wenn überhaupt zu Eisern Union. Aber das ist nebensächlich.

Sie ist hier, um ihre erste Sommerreise als Ministerin zu starten. Und ihr Ressort fördert das Projekt der Eintracht, im Stadion mit Schülern aus der Region über Fragen von Integration, Mobbing und dem Kampf gegen Rassismus zu sprechen. Für Giffey passt das ins Bild, die Debatte ist groß, nicht nur in der Nationalmannschaft am Beispiel von Mesut Özil. Moqim und seine Mitschüler freuen sich über die Abwechslung und die Selfies mit den Spielern und Pokal – und auch mit Giffey.

Deren Steckenpferd ist die Integrationspolitik. Das war schon so, als sie noch Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln war. Rund 330.000 Menschen leben dort auf einer Fläche von nur 45 Quadratkilometern, sie stammen aus 160 Nationen. Drei Jahre lang war Giffey die Chefin im Rathaus. Die Zeit in Neukölln war ihr eine gute Schule.

Die Verwaltungswirtin mit einem Doktortitel in Politikwissenschaft machte sich einen Namen mit knallharten Aussagen, etwa dazu, notfalls mit Bußgeldern gegen die Eltern die Teilnahme muslimischer Mädchen am Schwimm- und Sportunterricht durchzusetzen. Unter ihrer Führung wurde an Schulen Wachschutzpersonal eingesetzt. Das sorgte für Aufsehen in ihrer Partei, der SPD, das wurde bundesweit gehört und es führte in Neukölln durchaus zum Erfolg. Ihr geht es um die Sache, sie will was ändern. Jetzt, im Familienministerium, kann sie das besser als in Neukölln. Lange Wege hat sie nicht, die 40-Jährige wohnt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Berlin.

Ihre Aufstellung fürs Kabinett war ein Coup der SPD-Spitze. Und jetzt ist die Frau mit der markant hellen, weichen Stimme sichtlich bemüht, ihre frühere Funktion hinter sich zu lassen ohne ihr Image, ihren Markenkern zu vergessen. Giffey bleibt nah dran am Thema Integration. Doch ein Satz, den sie immer wieder sagt, geht ungefähr so: Neukölln ist nicht überall in Deutschland.

Das hat sie verstanden, als sie in den vergangenen fünf Monaten immer wieder durch die Republik reiste. An diesem Freitag, wenn sie nach den Ausschreitungen von Rechtsradikalen am Sonntag und Montag als erstes Mitglied der Bundesregierung Chemnitz besuchen wird, hat sie alle Bundesländer mindestens einmal besucht.

Am Mittwoch beriet das Kabinett über Chemnitz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach das Thema an, Giffey stellte ihre Reisepläne vor. Alle waren einverstanden, dass sie dort hinreisen sollte, weil sie ohnehin einen Teil ihrer Sommerreise in Sachsen verbringen wollte. Giffey sagt, die Bundespolitik müsse mehr Präsenz zeigen, müsse dort hingehen, wo es brennt, zuhören und handeln. Das klingt wie die Losung von Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel, der seinen Genossen eingetrichtert hatte, auch mal dahin zu gehen, wo es „brodelt, riecht und stinkt“.

Giffey ist es zuwider, dass die Rechten in Chemnitz ihre Parolen mit großem Selbstbewusstsein schreien konnten, den Arm zum Hitlergruß reckten, deutliche Überlegenheit spürten. Kommen sie einmal damit durch, brechen Dämme. Diese Gefahr sieht sie. Giffey kommt aus dem Osten, wuchs als Tochter eines Kfz-Meisters und einer Buchhalterin in einem Dorf in Brandenburg auf. Für die SPD ist sie ein Glücksfall, sie ist nah dran an den Leuten, spricht ihre Sprache.

Doch als Familienministerin wird sie noch beweisen müssen, wie viel Biss sie hat. Ob sie auch die Unnachgiebigkeit einer Manuela Schwesig (SPD) besitzt, die eisern dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf die Nerven ging, um Geld für ihre Gesetze zu bekommen. Bisher hat Giffey noch nicht viele eigene Projekte umgesetzt, das „Gute-Kita-Gesetz“ wird für sie zur ersten Nagelprobe. Nach dem massenweisen Ausbau von Kita-Plätzen soll jetzt die Qualität verbessert werden.

Giffey hat viel vor. Aber auf die Forderung von Herbert Hunkel, dem Bürgermeister von Neu-Isenburg bei Frankfurt, kann sie wenig sagen. Das 73-Jährige Stadtoberhaupt freut sich über die Pläne der Bundesregierung, 5,5 Milliarden Euro in die Kinderförderung zu investieren. Das Geld solle aber bitte direkt an die Kommunen gehen. Giffey nickt, zusichern kann sie nichts.

Kurz darauf sitzt sie in der Kita des Familienzentrums mit Müttern aus dem Viertel beim Elterncafé zusammen. Alle haben einen Migrationshintergrund in ihrer Familie. Das Modell funktioniert: Die Kinder werden beim Basteln betreut, die Frauen können sich zu Alltagsproblemen austauschen. Die 37-jährige Alleinerziehende Ibtissame Fayda wünscht sich längere Betreuungszeiten ohne hohe Gebühren, um besser arbeiten zu können. Da kann Giffey glänzen, genau das fordert sie auch und sagt: „Sonst lohnt sich ja das Arbeiten nicht.“ Die 37-Jährige Mutter nickt dankbar. Neukölln ist nicht überall, manche Probleme von dort gibt‘s aber auch im ruhigen Neu-Isenburg.