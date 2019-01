später lesen Vielfache Einsatzmöglichkeiten Ministerin informiert sich über Militärtransporter A400M FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Twittern







Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht am Vormittag den Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover. Dort will sie sich über die Fortschritte bei der Auslieferung des Militärtransporters A400M informieren. dpa