später lesen Sanktionen auf dem Prüfstand Minister Heil stellt Erhöhung von Hartz IV in Aussicht FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern







Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine Erhöhung der Hartz-IV-Bezüge in Aussicht gestellt. „Ich schaue mir das an, was wir bei den Grundsicherungssätzen tun können“, sagte Heil der Wochenzeitung „Die Zeit“. Von Catherine Simon und Basil Wegener, dpa