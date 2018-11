später lesen Umgang mit der AfD Merz verteidigt sich: „Keine pauschalen Vorwürfe erhoben“ FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

In dem schärfer werdenden Wettbewerb um den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz seine Kritik an der eigenen Partei im Umgang mit der AfD verteidigt. „Ich habe keine pauschalen Vorwürfe erhoben“, sagte Merz bei einem Besuch der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. dpa