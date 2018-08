Söder sieht in SPD keinen politischen Gegner mehr

„Die SPD wird ersetzt durch die Grünen“, sagte Söder am Donnerstag bei der Präsentation eines Wahlplakats in München. Den Internet-Klau des CSU-Slogans „Söder macht's“ durch die SPD nannte er einen „netten Abi-Streich“. Die in Umfragen in Bayern vor der SPD liegenden Grünen stünden indessen für Bevormundung und Verbote, kritisierte Söder.

Auf eine Zielmarke für seine Partei bei der Wahl am 14. Oktober wollte sich Söder nicht festlegen. Er wolle aber dafür kämpfen, dass die CSU „so stark wie möglich“ abschneide. In den jüngsten Umfragen lag sie bei nur etwa 38 Prozent. Söder will aber eine Verbesserung der Stimmung zugunsten der CSU registriert haben.

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel wird definitiv nicht zum eintägigen CSU-Parteitag am 15. September und zur Abschlusskundgebung am 12. Oktober jeweils in München kommen, wie CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte.

(felt/dpa)