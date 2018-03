später lesen Außenminister in New York Maas will für deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat werben FOTO: dpa, nie kde FOTO: dpa, nie kde Teilen

Twittern







Außenminister Heiko Maas ist am Dienstag nach New York geflogen, um bei den Vereinten Nationen für einen Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat in den nächsten beiden Jahren zu werben. Am Mittwoch wird er UN-Generalsekretär Antonio Guterres und die UN-Botschafter mehrere Länder treffen.