später lesen Zukunft von Standort gesichert Lagerlechfeld wird zweiter Standort für A400M FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Twittern







Die Bundeswehr will den Transportflieger A400M künftig außer in Niedersachsen auch in Bayern stationieren. Dies werde auf dem Fliegerhorst Lagerlechfeld südlich von Augsburg geschehen, bestätigte der örtliche Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) der „Augsburger Allgemeinen“. dpa