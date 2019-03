Beim Klimaschutz ist die Bundesregierung wegen jahrelanger Untätigkeit eine Getriebene. Unter wachsendem Druck stehend – wozu auch die erfreulichen Freitagsdemonstrationen der Schüler beitragen - hat sie jetzt ein „Klimakabinett“ eingerichtet, das aber vorerst nicht mehr ist als ein simpler Unterausschuss des größeren Bundeskabinetts. Es soll unter Leitung der schwachen Umweltministerin, die bisher auch noch sträflich wenig von ihren Ministerkollegen unterstützt wird, bis Jahresende zu Lösungen kommen – nach dem Motto: Weiß ich nicht weiter, gründe ich einen Arbeitskreis. So offenbart die stets nur auf die nächsten Wahlen schielende Politik einmal mehr, dass sie zu schmerzhaften Entscheidungen nicht in der Lage ist, schon gar nicht, wenn diese ihre segensreichen Wirkungen erst mittel- oder langfristig entfalten werden. Doch ohne richtig große Schritte werden die deutsche und europäische Klimapolitik scheitern. Ein neuer Elektrobus hier, mehr Fahrradwege oder Solarparks dort – damit allein wird es leider nicht getan sein. Der CO2-Ausstoß muss künftig einen Preis haben, nicht nur in der Industrie, sondern auch in allen übrigen wirtschaftlichen Sektoren. Nur so werden mehr Anbieter und mehr Verbraucher etwa auf dem Immobilien- und Verkehrssektor zu einem umweltfreundlicheren Verhalten gezwungen. Auch der Verkehrsminister, der seine Rolle darin sieht, Retter der Autofahrer und der Autoindustrie zu sein, wird am Ende begreifen müssen, dass alles nichts ist, wenn der Klimawandel die Lebensgrundlagen erst zerstört hat. Dann nämlich werden die Enkel der heutigen Politikergeneration selbst in Deutschland keine schnellen Autos mehr fahren können.