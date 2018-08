später lesen Landwirtschaftsministerin Klöckner erwägt Hilfen wie nach Dürre 2003 Teilen

Kurz vor dem Krisentreffen der Agrarexperten von Bund und Ländern zu den Dürreschäden am Montag in Berlin hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor allem Bauern im Nord- und Ostdeutschland gezielte Hilfen wie nach der Trockenheit 2003 und damit die Einstufung der Lage als Notstand in Aussicht gestellt.