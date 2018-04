später lesen Meldepflicht gefordert Kauder: „Null Toleranz“ bei Judenfeindlichkeit an Schulen FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Die Union im Bundestag fordert eine Meldepflicht für judenfeindliche Vorfälle an Schulen. In jedem Bundesland sollten die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle konsequent der Schulverwaltung zu melden“, sagte Fraktionschef Volker Kauder (CDU) der „Welt am Sonntag“. dpa