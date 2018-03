Kataloniens Ex-Präsident in Deutschland festgenommen

Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein hätten Puigdemont am Vormittag festgenommen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Kiel der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben seiner Partei wurde er bei der Einreise aus Dänemark an der Grenze gestoppt. Sein Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas bestätigte die Festnahme kurze Zeit später bei Twitter.

Der Unabhängigkeitsbefürworter Puigdemont wird in Spanien wegen "Rebellion" und "Aufwiegelung" gesucht. Am Freitag hatte ein Gericht in Madrid den im Dezember ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn reaktiviert.

(csi/AFP)