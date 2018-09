später lesen Experte sieht „Taktik“ Juden in der AfD wollen eigene Vereinigung gründen FOTO: Schulz/AfD FOTO: Schulz/AfD Teilen

Judenfeindlichkeit? Gibt es in der AfD nicht, erklärte Baden-Württembergs AfD-Chef Ralf Özkara unlängst der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Wir haben einige Juden in der Partei - wären wir so ein antisemitischer Haufen, wie es uns nachgesagt wird, dann wären die nicht bei uns.“ dpa