Naturschützer werfen Politik und Bauern Versäumnisse vor

Angesichts von Hitze und Dürre werfen Umweltschützer der Bundesregierung und Bauernverbänden schwere Versäumnisse vor. Um die Erdüberhitzung zu stoppen und auf die Folgen der Klimakrise zu reagieren, forderten Verbände seit Jahren eine zügige Neuausrichtung in der Agrar-, Klima- und Naturschutzpolitik, sagte Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), am Mittwoch. Passiert sei aber „nichts, nichts, nichts“. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) appellierte an Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihren Sommerurlaub zu unterbrechen. So solle sie demonstrieren, wie dringend die mit der Hitzewelle verbundenen Umweltprobleme seien.

Bei der Vorstellung des Nabu-Jahresberichts in Berlin betonte Tschimpke: „Die Lösungen liegen auf dem Tisch, aber es wird nicht gehandelt.“ Organisationen wie der Nabu führten seit Jahren „ewige Gespräche“ im Rahmen von Beteiligungsprozessen mit der Politik und dem Bauernverband, um die dringend notwendige Umsteuerung in der Agrarpolitik zu erreichen. Nichts davon sei in den vergangenen Jahre umgesetzt worden. Das sei geradezu „demokratiefeindlich“, sagte Tschimpke. „Wir haben deshalb kein Vertrauen mehr in das Bundeslandwirtschaftsministerium und in den Bauernverband.“

Zu einem Systemwechsel in der Landwirtschaftspolitik gehört laut Tschimpke nicht mehr, die Fördermittel mit der Gießkanne zu verteilen. Davon profitierten überwiegend die großen agrar-industriellen Betriebe. Vielmehr sollten Bauern dafür bezahlt werden, wenn sie Naturschutz betreiben und nachhaltig wirtschaften. „Wir fordern also kein Antibauern-System, sondern ein System, das im Einklang mit der Umwelt funktioniert.“

Die künftige gemeinsame Agrarpolitik der EU müsse mindestens 15 Milliarden Euro von ihrem rund 60 Milliarden Euro schweren Budget so umschichten, dass dafür attraktive Anreize geschaffen werden.

Die Forderung des Deutschen Bauernverbandes nach Nothilfen für Ernteausfälle sieht der Nabu skeptisch. „Es ist falsch, immer nur die Symptome einer fehlgeleiteten Landwirtschaft zu lindern, wenn es möglich ist, die Ursache zu bekämpfen“, sagte Tschimpke. Die Intensiv-Landwirtschaft mit ausgeräumten Böden und hoch spezialisierten Pflanzen sei zu anfällig und belaste die Umwelt massiv, wie sich bei der jetzigen Dürreperiode zeige.

Prinzipiell sei nichts gegen Nothilfen einzuwenden, sagte Tschimpke. Aber die Hilfszahlungen sollten an Bedingungen geknüpft werden, die einen gesellschaftlichen Nutzen bringen. So müssten die Landwirte dazu verpflichtet werden, vielfältigere Fruchtarten anzubauen, mehr Naturschutzflächen in der Agrarlandschaft zu schaffen, die Tierbestände deutlich zu reduzieren, den Anteil von 20 Prozent Bio-Anbau schnell zu erreichen und klimaschädliche Emissionen aus der Landwirtschaft, wie Lachgas, zu verringern.

Auch der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger mahnte mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung an. Wer im Kampf gegen die Klimakrise jetzt nicht handle, versündige sich an der Zukunft, sagte er. Die Bundesrepublik sei einst Vorreiter in Sachen Klimaschutz gewesen, aber alle ambitionierten Ziele für die Jahre 2020, 2030 und 2050 würden verfehlt.

Vor allem in den Bereichen Kohlekraft und energetische Gebäudesanierung gebe es dringenden Handlungsbedarf, fügte Weiger hinzu. Er sprach sich außerdem dafür aus, eine ökologische Landwirtschaft zu honorieren, die für Gewässerschutz, Bodenschutz und eine artgerechte Tierhaltung stehe.

