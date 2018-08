später lesen Grünen-Chef Habeck: Uns kann man auch die innere Sicherheit anvertrauen FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck will seine Partei in der Öffentlichkeit stärker mit dem Thema innere Sicherheit in Verbindung bringen. dpa