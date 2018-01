später lesen Hofreiter und Göring-Eckardt Grüne bestätigen bisherige Fraktionsspitze FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Die Grünen im Bundestag haben Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an ihrer Spitze bestätigt. Gegen eine neue große Koalition wollen die Grünen die „führende Kraft der linken Mitte“ sein, kündigte Hofreiter nach der Wahl zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Berlin an. dpa