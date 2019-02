später lesen Wirtschaftliche Schlagseite Gorch-Fock-Werft will Insolvenzantrag stellen FOTO: dpa / Mohssen Assanimoghaddam FOTO: dpa / Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Die durch die Sanierung der „Gorch Fock“ in die Schlagzeilen geratene niedersächsische Elsflether Werft AG will einen Insolvenzantrag stellen. Viel Geld und viel Zeit sind in die Sanierung Schiffes geflossen. Und noch immer liegt die Bark im Dock.