später lesen Köln Giftige Stoffe in Wohnung? - 29-Jähriger festgenommen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern







Die Polizei hat wegen des Verdachts auf Umgang mit giftigen Stoffen einen Mann in Köln festgenommen. Die Ehefrau des 29 Jahre alten verdächtigen Tunesiers sei ebenfalls in Gewahrsam der Polizei, wie diese am Abend mitteilte. dpa