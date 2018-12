später lesen Fachkräfteoffensive für Kitas Giffey will Ausbildung für Erzieher vergüten FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Der Bund will den Ländern helfen, mehr Erzieher für eine bessere Betreuung in den Kitas zu finden. Zusätzlich zu den zugesagten 5,5 Milliarden Euro aus dem Kita-Gesetz will Familienministerin Franziska Giffey (SPD) den Ländern rund 300 Millionen Euro für eine Fachkräfteoffensive geben. dpa