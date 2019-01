später lesen Mord vor 100 Jahren Gedenken an Luxemburg und Liebknecht FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Twittern







Hundert Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht will die Linke heute in Berlin der beiden Kommunistenführer gedenken. Wie jedes Jahr im Januar ist ein stilles Erinnern an der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde geplant. dpa