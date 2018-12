später lesen Verwüstung an der Elbchaussee G20-Prozess um Brandstiftungen beginnt mit Applaus FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Twittern







Fast anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat am Dienstag der erste Prozess um die Brandstiftungen und Zerstörungen an der Elbchaussee begonnen. Angeklagt sind vier junge Männer aus Hessen (18, 18, 22, 24) und ein Franzose (23). dpa