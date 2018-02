später lesen 60 Millionen Euro veruntreut? Finanzskandal bei Diözese Eichstätt um ungesicherte Darlehen FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Die katholische Kirche wird von einem neuen Finanzskandal erschüttert. Aus dem Vermögen der Diözese Eichstätt seien rund 60 Millionen Dollar (48,2 Millionen Euro) in ungesicherte Darlehen in die USA geflossen, sagte Diözese-Sprecher Martin Swientek am Montag der Deutschen Presse-Agentur. dpa