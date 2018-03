später lesen FDP-Chef Christian Lindner FDP glaubt an stabile Regierung bis zum Ende der Legislatur FOTO: rtr, ax/joh/ FOTO: rtr, ax/joh/ Teilen

Zum Start der großen Koalition hagelt es Kritik an der Klima- und Energiepolitik von Union und SPD. "Die Große Koalition setzt auf Fahrverbote, Subventionen und Quoten", sagte FDP-Chef Christian Lindner unserer Redaktion. Die FDP dagegen wolle über einen CO2-Preis für alle Sektoren den Markt zum Impulsgeber für klimafreundliche Innovationen machen - das sei billiger und effizienter, als das, was im Koalitionsvertrag stehe. Lindner kündige an, die Liberalen wollten eine "Opposition" sein, die nicht durch Schrillheit oder permanentes Nein-Sagen von sich reden mache. Er rechne damit, dass diese Regierung die volle Wahlperiode amtieren werde. Die Union stelle Machterhalt über Inhalte - und die SPD habe sich zu 70 Prozent bei den Inhalten durchgesetzt. "Welchen Grund sollte es geben, diese Koalition vorzeitig platzen zu lassen?"