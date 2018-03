Ex-CDU-General Tauber wechselt zu von der Leyen

Das erfuhr unsere Redaktion aus CDU-Kreisen. Der bisherige parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister (CDU), wechselt ins Bundeswirtschaftsministerium zu CDU-Ressortchef Peter Altmaier. Die SPD hatte das Finanzressort in den Koalitionsverhandlungen für sich reklamiert. Dort wird der bisherige Erste Bügermeister Hamburgs, Olaf Scholz, übernehmen.

Nach der geplanten Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am Montag und der erneuten Wahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag am Mittwoch soll die CDU-Vorsitzende noch am selben Tag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt werden. Dann wird sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt, ebenso wie die neuen Bundesminister.

(felt)