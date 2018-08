später lesen Nach offenem Brief zur Seenotrettung Düsseldorfs OB Geisel erhielt Morddrohungen Teilen

Die Oberbürgermeister von Düsseldorf, Köln und Bonn hatten der Bundesregierung angeboten, in ihren Städten in Not geratetene Flüchtlinge aufzunehmen. Thomas Geisel erhielt danach Morddrohungen, sagte er nun in einem Interview mit einer SPD-Parteizeitung. Von Helene Pawlitzki und Franziska Hein