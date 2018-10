später lesen Kampf gegen Stickoxide Berlin muss Fahrverbot in mehreren Straßen einführen FOTO: dpa / Arne Immanuel Bänsch FOTO: dpa / Arne Immanuel Bänsch Teilen

Berlin muss in mehreren Straßen ein Diesel-Fahrverbot einführen. Dies hat das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt am Dienstag entschieden.