"Die Frage ist doch: Gehört Deutschland zum Islam?"

Zwei Tage nach seiner Vereidigung mischt Jens Spahn sich in seinem ersten Interview als Bundesgesundheitsminister in die aktuelle Islam-Debatte ein. Außerdem reagiert der CDU-Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Kritik an seinen Hartz-IV-Äußerungen. Thomas Reisener