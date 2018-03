Deutschland weist offenbar vier russische Diplomaten aus

Begründet werde der Schritt mit der Solidarität zu Großbritannien und wohl auch mit dem Cyber-Angriff von Hackern auf das Auswärtige Amt mit mutmaßlich staatlichem russischem Hintergrund, schreibt die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Eine offizielle Erklärung der Bundesregierung steht noch aus.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, dass die EU-Staaten gemeinsam Strafmaßnahmen gegen Russland vorbereiteten, weil sie das Land für den Giftanschlag in Südengland verantwortlich machen. Aus Diplomatenkreisen verlautete am Montag, etwa ein Dutzend Staaten, darunter die baltischen, bereiteten die Ausweisung russischer Diplomaten vor.

Die 28 EU-Regierungen hatten in einer Erklärung des EU-Gipfels am Freitag den Anschlag "in schärfster Weise" verurteilt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigten danach an, dass sie über weitere Strafmaßnahmen in den kommenden Tagen gemeinsam entscheiden würden. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag, die Abstimmungen liefen noch.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte erklärt, die nächsten Maßnahmen von Mitgliedsländern stünden ab Montag an. Russland hat den Vorwurf der EU zurückgewiesen, hinter dem Anschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter zu stecken.

(wer)