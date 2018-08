später lesen Debatte um Koalitionen Merkel erteilt Zusammenarbeit mit Linken erneut Absage Teilen

Twittern







Nachdem sich am Wochenende führende CDU-Politiker zu den Gedankenspielen des schlwesig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der Linken geäußert haben, hat am Montag die Kanzlerin Stellung bezogen.