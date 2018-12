Freier Knall für freie Bürger. Auch in dieser Silvesternacht verwandeln die Deutschen wieder umgerechnet weit mehr als eine Million Hunderteuroscheine für ein Augenblicksvergnügen in Asche. Allerdings wächst auch das Gefühl für Grenzen des Böllerns. Einzelne Kommunen haben bereits Teile ihrer Innenstädte zu raketenfreien Zonen erklärt, um die Feiernden vor gefährlichen Feuer-Attacken zu schützen.

Vermutlich wird die Bilanz der Rettungsdienste wieder bedrückende Beispiele menschlicher Unvernunft liefern. Wo der Übermut in fahrlässige Körperverletzung bis hin zu Tötungsdelikten ausartet, sollte die Strafverfolgung kein Pardon kennen. Die Spaltung der Gesellschaft ist auch an zurückgehender Rücksicht aufeinander und auf Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten zu erkennen und bedarf hier eines entschiedenen Stopp-Signals.

Der böllerskeptische Grundtrend hat jedoch weniger mit der Verletzung einzelner sondern mehr mit der Gefährdung aller zu tun. Wenn wir Straßen für schmutzige Diesel sperren, weil wir den Anliegern den ständigen Feinstaub nicht zumuten dürfen, und dann nichts dabei finden, ein vielfaches einfach aus Jux auf die Straßen zu bringen, dann gibt es ein Problem mit der Logik. Dann könnten wir auch im Urlaub einen Windschutz in den Sand graben und auf der anderen Seite die Windmaschine anwerfen.

Natürlich ist es etwas anderes, einer gesundheitlichen Gefährdung ständig ausgesetzt zu sein, oder einmal dosiert über die Stränge zu schlagen. Zumal wir auch einfach nur Glück und starken Wind haben müssen, und die konkret mögliche Schädigung vor allem von Kindern, Kranken und Senioren ist buchstäblich wie weggeblasen. Die Schockerlebnisse für Mensch und Tier bleiben dennoch.

Längst hat das bestaunenswerte Silvesterfeuerwerk seinen singulären Reiz verloren. Stadtfeste und Mega-Events werden auch über das Jahr hinweg mit professionellen Feuerwerksaufführungen verschönert. Mancherorts wird daraus die Konsequenz gezogen, und das Zünden auf ausgewählte Abbrennplätze beschränkt oder gleich in die Regie von Experten gelegt, wie etwa in Paris oder New York.

Eigentlich hat jeder für das mit viel mutwilliger Feinstaubproduktion begonnene Jahr das moralische Recht verloren, über zu schleppende Schutzvorgaben der Politik zu lästern. Allerdings sind die Relationen im Blick zu behalten. Jede Adventskerze lässt im Wohnzimmer die Feinstaubbelastung über den Grenzwert klettern, und was die üppige Weihnachtsbeleuchtung an Strom frisst, bringt zusammengerechnet die Energieproduktion mit Feinstaubeffekt auch gehörig in Schwung. Gleichwohl rückt von Klimakonferenz zu Klimakonferenz die Frage mehr in den Vordergrund, was jeder Einzelne tun kann, um seine Welt ein bisschen besser zu machen. Smog aus Freude über ein neues Jahr gehört nicht dazu.