Debatte um Chemnitz-Proteste Kubicki lehnt Entschuldigung bei Merkel ab

Nach Kritik an seinem Vorwurf einer Mitverantwortung der Kanzlerin für die Ausschreitungen in Chemnitz spricht FDP-Vize Kubicki von einer unglücklichen Wortwahl. In der Sache will er nichts zurücknehmen.