Nach Diesel-Klagen CDU will Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe prüfen lassen

Die CDU will prüfen lassen, ob die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weiterhin als gemeinnützige Organisation anerkannt werden sollte. Das beschloss der CDU-Parteitag am Samstag in Hamburg. dpa