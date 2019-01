CDU und CSU sind wieder vereint, Friedrich Merz bekundet Sympathie für die Wirtschaftspolitik von Annegret Kramp-Karrenbauer und das Vertrauen der Bürger in Kanzlerin Angela Merkel steigt – nach einem desaströsen Jahr 2018 präsentiert sich die Union zu Beginn des Wahljahres 2019 wundersam gestärkt. Bei der CDU-Vorstandsklausur in Potsdam waren Mitglieder angetan von dem Führungsstil Kramp-Karrenbauers, die flache Hierarchien und lange Diskussionen zulasse. Sie selbst nannte die CDU einen „Resonanzboden“ für die Regierung. Das Spitzengremium verabschiedete einmütig ein Arbeitsprogramm und bestätigte den CSU-Politiker Manfred Weber als gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl. Doch so leicht wie es diese Momentaufnahme vermuten lässt, dürften die nächsten Monate für die CDU nicht werden. Das sind ihre Pflöcke im neuen Jahr, Misstöne inbegriffen:

Werkstattgespräch Kramp-Karrenbauer befürchtet, dass Merkels Flüchtlingspolitik die Union so spalten könnte wie Gerhard Schröders Hartz-IV-Reformen die SPD. Am 10. und 11. Februar solle „erstmals mit den Praktikern“ - Kommunalpolitiker, Sozialarbeiter, Behördenmitarbeiter – gemeinsam über die Migration gesprochen werden. Es sollen die Krise im Jahr 2015 analysiert und Vorschläge für konkrete Nachbesserungen heute gemacht werden: Funktioniert die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge oder was genau läuft noch schief? Eine Abrechnung mit Merkel ist nicht beabsichtigt. Eine solche Diskussion kann aber aus dem Ruder laufen.

Steuerentlastungen Die CDU will den Koalitionsvertrag nachbessern und den Solidaritätszuschlag bis Ende 2021 vollständig abschaffen. Mit der SPD ist bisher nur vereinbart, den Soli ab 2021 mit einem ersten Schritt im Umfang von zehn Milliarden Euro zurückzunehmen, womit 90 Prozent aller Zahler entlastet werden. Kramp-Karrenbauer hält die Linie von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für falsch, den Spielraum für Steuersenkungen erst dann auszuloten, wenn sich die Konjunktur eintrübt. Umgekehrt mache es Sinn: Die Bürger zu entlasten, damit die Konjunktur stark bleibe. Der Knatsch mit der SPD ist schon da.

Wirtschaft und Sicherheit Die CDU warnt vor Risiken für die Sicherheit und Soziale Marktwirtschaft in Deutschland durch einen „Systemwettbewerb“ mit China und nationalistische Signale aus den USA und Teilen Europas. Grundsätzlich will sie eine „Versöhnung von Umweltschutz und wirtschaftlicher Stärke“.

Grundrente Während Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an einer im Koalitionsvertrag verankerten Reform der Grundrente sitzt, lenkt die CDU das Augenmerk nun auf gebrochene Erwerbsbiografien vieler Menschen aus der DDR, die nach der Wende ihre Arbeit verloren. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring fordert auch für sie eine Grundrente, die zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Laut Koalitionsvertrag ist das für Rentner vorgesehen, die 35 Jahre an Beitrags-, Erziehungs- und Pflegezeiten nachweisen können. Der CDU ist nun das Signal an die Ostdeutschen wichtig – 30 Jahre nach dem Mauerfall.

Wahlen Der 26. Mai wird der erste große Test für Kramp-Karrenbauer. Manfred Weber sieht Europa auch wegen extremistischer und populistischer Parteien in „stürmischer See“. Bleibt die Union bei der Europawahl deutlich unter 40 Prozent, dürfte es Krisengespräche geben. Bei den Kommunalwahlen fürchten Mandatsträger vor allem durch die AfD Verluste und damit eine Schwächung der CDU an der Basis. In Bremen stellt die SPD seit Kriegsende den Regierungschef. Ein Machtverlust bei der Landtagswahl könnte die SPD auch im Bund erschüttern, was die Arbeit der großen Koalition nicht erleichtern würde.

Der Osten Die AfD macht hier den Volksparteien Konkurrenz. Lässt sich Friedrich Merz, der sich die „Halbierung“ der AfD zutraut, nicht in die Wahlkämpfe einbinden, wird Kramp-Karrenbauer eine Hauptverantwortung im Falle schlechter CDU-Ergebnisse zugeschrieben werden. Michael Kretschmer will in Sachsen Ministerpräsident mit einem Konzept bleiben, das Anhänger der AfD zur CDU zurückholt. Ingo Senftleben will Ministerpräsident in Brandenburg werden, indem er sich zu allen Seiten breit aufstellt. Er liebäugelt sogar mit der Linken. In Thüringen will Mohring den einzigen Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, ablösen, auch indem er die Bundes-CDU zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im Osten antreibt. Mohring ist schwer erkrankt, er bittet um Einhaltung seiner Privatsphäre. Er habe gute Heilungschancen. Auch im Wahlkampf.