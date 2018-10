später lesen Lindner gegen Ampel CDU und FDP liebäugeln in Hessen mit Jamaika FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Die hessischen Spitzenkandidaten von CDU und FDP sind offen für eine Jamaika-Koalition nach der Landtagswahl in gut einer Woche. In Hessen ist die Entwicklung ähnlich wie im Bund: CDU und SPD verlieren in den Umfragen weiter, die Grünen setzen ihren Höhenflug fort. dpa