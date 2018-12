später lesen Mehr als 100 Eintritte im November CDU Saar zählt viele Neueintritte FOTO: dpa / Rainer Jensen FOTO: dpa / Rainer Jensen Teilen

Im Zusammenhang mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Bundesvorsitzenden verzeichnet der saarländische CDU-Landesverband einen deutlichen Anstieg von Eintritten in die Partei. Im November seien mehr als 100 Personen in die Heimat-CDU von Kramp-Karrenbauer eingetreten, teilte der Generalsekretär der CDU Saar, Markus Uhl, am Dienstag in Saarbrücken mit. dpa/lrs