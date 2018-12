später lesen Ära Merkel geht zu Ende CDU-Parteitag regelt Nachfolge FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Showdown im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU: Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die CDU an diesem Freitag auf einem Bundesparteitag in Hamburg einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. dpa