Der CDU droht eine Spaltung! Richtungskampf rechts gegen links! Viel war zu hören in den vergangenen Tagen und Wochen über den Zustand der CDU. Vieles davon war Unsinn. Die Regionalkonferenzen haben der Partei gut getan. Am Ende des Parteitags in München wird die CDU als Sieger dastehen. Michael Bröcker