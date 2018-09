Merkel will Fall Maaßen noch am Wochenende lösen

Sie sei am Nachmittag mit SPD-Chefin Andrea Nahles und CSU-Chef Horst Seehofer übereingekommen, die Lage erneut zu bewerten, sagte Merkel am Freitag in München. Angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen sei eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln nötig. "Wir wollen eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden im Laufe des Wochenendes."

Auch Seehofer hatte Bereitschaft zu neuen Verhandlungen signalisiert.

Nahles hatte nach wachsendem innerparteilichen Druck neue Verhandlungen gefordert. "Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben", schrieb Nahles an Merkel und Seehofer.

(felt/Reuters)