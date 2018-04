später lesen Nach Freilassung aus deutschem Gefängnis Puigdemont will vorerst in Berlin bleiben FOTO: Teilen

Einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Neumünster hat sich der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont in Berlin zu Wort gemeldet. Bei einer Pressekonferenz erklärte er, dass er vorerst in der Hauptstadt bleiben wolle.