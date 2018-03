später lesen Tod eines Soldaten bei Marsch Bundeswehr stellt Ausbildung auf Prüfstand FOTO: dpa, sts FOTO: dpa, sts Teilen

Twittern







Nach dem tödlichen Soldatenmarsch in Munster will die Bundeswehr ihre Ausbildungsstrukturen in ganz Deutschland untersuchen. Ein Gutachten soll den verantwortlichen Ausbilder von Munster belasten.