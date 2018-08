Angela Merkel zu Besuch in Paderborner Pflegeheim

Rund eineinhalb Stunden informierte sich die Kanzlerin über die Arbeit von Mitarbeitern in der Altenpflege. In einem Video-Statement am Wochenende hatte sie Pflegende als "Helden des Alltags" gewürdigt.

Zu Beginn kam es auf der Straße vor dem Stift zu einer Demonstration von etwa zwanzig Anhängern der AfD. Deren "Merkel muss gehen"-Rufe wurden von Gegendemonstranten beantwortet, die ihrerseits die AfD-Anhänger zum Schweigen bringen wollten.

Nach der Begrüßung durch Ferdi Cebi und weitere Vertreter des Johannisstifts besuchte Merkel gemeinsam mit dem Pfleger die Einrichtung. Sie habe dies schließlich versprochen, auch, wenn es nun ein wenig gedauert habe, sagte Merkel. "Ich begebe mich in professionelle Hände", erklärte sie vor dem Betreten des Heims. Später gab es ein gemeinsames Kaffeetrinken mit den Einwohnern des Stifts . Es war der ausdrückliche Wunsch der Kanzlerin, sich auch mit den Bewohnern des Johannisstifts zu unterhalten.

Um den Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen, müsse der Beruf attraktiver gemacht werden - durch vernünftige Arbeitszeiten und eine angemessene Bezahlung unabhängig davon, in welcher Trägerschaft sich das Heim befinde, unterstrich die Kanzlerin beim Kaffeetrinken mit Pflegebedürftigen und Pflegekräften. Ob in der Pflege Tariflöhne gezahlt werden oder nicht, hängt oft davon ab, wer die Einrichtung betreibt. „Wenn jemand jeden Tag mit Menschen arbeitet, warum sollte derjenige oder diejenige dann nicht genauso gut verdienen oder etwas mehr wie jemand, der in einer Bank arbeitet oder an einer Maschine arbeitet“, sagte Merkel.

