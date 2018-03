später lesen Bis Herbst umsetzen Bundesinnenministerium plant erstes Abschiebezentrum FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Bis zum Herbst will das CSU-geführte Bundesinnenministerium ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb gehen lassen - also in etwa bis zur Landtagswahl in Bayern. dpa