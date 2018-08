später lesen Nach Medikamentenskandal Brandenburgs Gesundheitsministerin Golze tritt zurück FOTO: Julian Stähle FOTO: Julian Stähle Teilen

Twittern







Nach dem Medikamentenskandal in Brandenburg tritt Landesgesundheitsministerin Diana Golze (Linke) zurück. Dies teilte sie in Potsdam mit. Zuvor war der Bericht einer Expertenkommission zu dem Skandal an die Landtagsabgeordneten verteilt worden. dpa