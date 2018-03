Der in Deutschland inhaftierte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hatte am Mittwoch Besuch von Bernd Lucke. Der ehemalige AfD-Chef und heutige Europaabgeordnete der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) sprach rund anderthalb Stunden mit dem 55-Jährigen und forderte anschließend, Puigdemont bis zu einer Entscheidung über eine Auslieferung in Deutschland auf freien Fuß zu setzen.