später lesen Berliner Innenstadt Umwelthilfe besteht nicht mehr auf Diesel-Fahrverbote FOTO: dpa / Paul Zinken FOTO: dpa / Paul Zinken Teilen

Twittern







Die Deutsche Umwelthilfe besteht bei der Verhandlung vor dem Berliner Verwaltungsgericht nicht mehr auf Diesel-Fahrverbote in der Umweltzone, also der Innenstadt. Das sagte der DUH-Anwalt am Dienstag in seinem Plädoyer.