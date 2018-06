später lesen Verfassungsrichter urteilen Beamte in Deutschland dürfen auch in Zukunft nicht streiken FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Lehrer und andere Beamte dürfen auch in Zukunft in Deutschland nicht streiken. Eine Lockerung des Streikverbots komme nicht infrage, weil es an den Grundfesten des Berufsbeamtentums rüttle, urteilte das Bundesverfassungsgericht. dpa