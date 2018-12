Im Bamberger Anker-Zentrum ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz mit rund 100 Beamten gekommen. Mehrere Bewohner aus Eritrea griffen Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten unter anderem mit Pflastersteinen an, zudem kam es zum Brand in einer Wohnung, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Insgesamt gab es elf Verletzte, der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.

Nach einer Ruhestörung hätten Bewohner die Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen und sich in einem Gebäude verbarrikadiert. Als daraufhin erste Polizeistreifen eintrafen, bewarfen die Bewohner diese laut Mitteilung unter anderem mit Pflastersteinen. Zahlreiche Einsatzkräfte umstellten das Gebäude, in dem es später zu brennen begann. Als die Bewohner nach draußen kamen, konnte die Polizei acht Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, neun Personen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen schwerem Landfriedensbruch, schwerer Brandstiftung und weiterer Delikte.

(mja/epd)