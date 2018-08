später lesen Bericht zu Straftaten in Deutschland Weniger Angriffe auf Muslime und Moscheen Teilen

In der ersten Jahreshälfte wurden 320 antimuslimische Straftaten in Deutschland registriert - deutlich weniger als im gleichen Zeitraum 2017. Linken-Sprecherin Ulla Jelpke sieht in der Tendenz jedoch keinen Grund zur Entwarnung.